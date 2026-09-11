Mercredi des histoires 4 à 7 ans Bibliothèque Lamballe-Armor
mercredi 21 octobre 2026 · Bibliothèque · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Mercredi des histoires 4 à 7 ans
Bibliothèque 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 10:30:00
fin : 2026-10-21
Date(s) :
2026-10-21
Un mercredi par mois, la bibliothèque propose aux enfants de plus de 4 ans, des lectures d’albums et de contes. Une invitation à découvrir des histoires pour rire, faire peur, voyager, rêver… .
Bibliothèque 14 Rue Père Ange Le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 32 84 38
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English :
L’événement Mercredi des histoires 4 à 7 ans Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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