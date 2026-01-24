MERCREDI DES HISTOIRES Médiathèque Jean-d’Ormesson Treillières

MERCREDI DES HISTOIRES

Médiathèque Jean-d’Ormesson Avenue du Général de Gaulle Treillières Loire-Atlantique

Début : 2026-02-04 15:30:00

fin : 2026-02-04 16:15:00

2026-02-04

Comptines pour les Bout’chou de 4ans

Mercredi des Histoires, sur la thématique du Salon du Livre en Erdre et Gesvres

Sur inscription .

English :

Nursery rhymes for 4-year-olds

