Mercredi des tout-petits

3 13 rue Abbè Dubus Don Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:30:00

fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous :** 10 h 30, site de la Louvière, parking rue Abbé Dubus

**Durée ** 1 h

**Public :** enfants de 1 à 3 ans

**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous :** 10 h 30, site de la Louvière, parking rue Abbé Dubus

**Durée ** 1 h

**Public :** enfants de 1 à 3 ans

**Bon à savoir :** nombre de places limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16 .

3 13 rue Abbè Dubus Don 59272 Nord Hauts-de-France +33 6 30 46 37 16 animationnature@lillemetropole.fr

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English :

The aim here is to introduce toddlers and their parents to nature. Small workshops take us on a journey of sensory immersion on themes linked to the seasons.

**Meeting point:** 10.30 am, site de la Louvière, parking rue Abbé Dubus

**Duration:** 1 h

**Audience:** Children from 1 to 3 years old

**Good to know:** limited number of places, registration by e-mail to [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact:** MEL 06 30 46 37 16

L’événement Mercredi des tout-petits Don a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme