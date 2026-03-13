Mercredi des tout-petits

1 rue de Londres Mouvaux Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-14 10:30:00

fin : 2026-10-14 11:30:00

Date(s) :

2026-10-14

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous ** 10 h 30

**Lieu ** Devant l’entrée du Parc du Haumont, 1 rue de Londres à Mouvaux

**Durée ** 1 h

**Public ** De 1 à 3 ans

**Bon à savoir ** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous ** 10 h 30

**Lieu ** Devant l’entrée du Parc du Haumont, 1 rue de Londres à Mouvaux

**Durée ** 1 h

**Public ** De 1 à 3 ans

**Bon à savoir ** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16 .

1 rue de Londres Mouvaux 59420 Nord Hauts-de-France +33 6 30 46 37 16 animationnature@lillemetropole.fr

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English :

The aim here is to introduce toddlers and their parents to nature. Small workshops take us on a journey of sensory immersion on themes linked to the seasons.

**Meeting point:** 10.30 am

**Location:** In front of the Parc du Haumont entrance, 1 rue de Londres, Mouvaux

**Duration:** 1 h

**Audience:** From 1 to 3 years old

**Good to know ** Limited number of places, on registration by e-mail to [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact:** MEL 06 30 46 37 16

L’événement Mercredi des tout-petits Mouvaux a été mis à jour le 2026-03-13 par Hauts-de-France Tourisme