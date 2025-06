Mercredi des tout-petits tournois des petits chevaliers – Asnières-sur-Vègre 30 juillet 2025 10:30

Tout les mercredis matins de l’été, une activité est programmée pour les tout-petits, de 3 à 6 ans.

L’adresse, la réflexion et la cohésion d’équipe seront à l’honneur au cours d’épreuve variées, dont les vainqueurs recevront une petite récompense.

Pour les 3 à 6 ans.

< Sur réservation > .

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Every Wednesday morning in summer, an activity is scheduled for toddlers aged 3 to 6.

German :

Im Sommer findet jeden Mittwochmorgen eine Aktivität für Kleinkinder von 3 bis 6 Jahren statt.

Italiano :

Ogni mercoledì mattina durante l’estate è prevista un’attività per i bambini dai 3 ai 6 anni.

Espanol :

Todos los miércoles por la mañana durante el verano, se programa una actividad para niños de 3 a 6 años.

