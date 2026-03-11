Mercredi des tout-petits Villeneuve-d’Ascq

Mercredi des tout-petits

parking Avenue de Courtrai Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:30:00

fin : 2026-04-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Vous souhaitez partager un moment de nature avec un enfant âgé de 1 à 3 ans, cette animation est faite pour vous. Accompagné d’un animateur nature, de petites séquences d’activités vous emmèneront à la rencontre d’une saison, d’une plante ou d’une petite bête du moment.

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous** 10 h 30

**Lieu de départ** Parking au bout de l’avenue de Courtrai à Villeneuve d’Ascq

**Public** enfants de 1 à 3 ans

**Bon à savoir** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16

Vous souhaitez partager un moment de nature avec un enfant âgé de 1 à 3 ans, cette animation est faite pour vous. Accompagné d’un animateur nature, de petites séquences d’activités vous emmèneront à la rencontre d’une saison, d’une plante ou d’une petite bête du moment.

Il s’agit ici de faire découvrir la nature aux tout-petits accompagnés de leurs parents. De petits ateliers nous emmèneront vers une véritable immersion sensorielle sur des thèmes liés aux saisons.

**Rendez-vous** 10 h 30

**Lieu de départ** Parking au bout de l’avenue de Courtrai à Villeneuve d’Ascq

**Public** enfants de 1 à 3 ans

**Bon à savoir** Nombre de place limité, sur inscription par mail à [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact ** MEL au 06 30 46 37 16 .

parking Avenue de Courtrai Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France +33 6 30 46 37 16 animationnature@lillemetropole.fr

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English :

If you’d like to share a moment of nature with a child aged 1-3, this activity is for you. Accompanied by a nature animator, short sequences of activities will take you on an encounter with a season, a plant or a small animal of the moment.

The aim here is to introduce toddlers and their parents to nature. Small workshops take us on a journey of sensory immersion on themes linked to the seasons.

**Meeting point**: 10:30 am

**Starting point**: Car park at the end of avenue de Courtrai, Villeneuve d’Ascq

**Audience**: children aged 1 to 3

**Good to know** Limited number of places, please register by e-mail at [animationnature@lillemetropole.fr](mailto:animationnature@lillemetropole.fr)

**Contact:** MEL 06 30 46 37 16

L’événement Mercredi des tout-petits Villeneuve-d’Ascq a été mis à jour le 2026-03-11 par Hauts-de-France Tourisme