Mercredi des tout-petits Voyage des saveurs – Asnières-sur-Vègre 23 juillet 2025 10:30

Sarthe

Mercredi des tout-petits Voyage des saveurs 6 Rue du Temple Asnières-sur-Vègre Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-23 10:30:00

fin : 2025-08-20 11:30:00

Date(s) :

2025-07-23

2025-08-20

Tout les mercredis matins de l’été, une activité est programmée pour les tout-petits, de 3 à 6 ans.

Les enfants plongeront à la découverte sensorielle des épices toucher, sentir, broyer, goûter.

Un voyage enivrant dans le monde des saveurs médiévales avant de fabriquer un hypocras aux épices qui pourra être goûté après quelques jours d’infusion.

Pour les 3 à 6 ans.

< Sur réservation > .

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 17 12 contact@lemanoirdelacour.fr

English :

Every Wednesday morning in summer, an activity is scheduled for toddlers aged 3 to 6.

German :

Im Sommer findet jeden Mittwochmorgen eine Aktivität für Kleinkinder von 3 bis 6 Jahren statt.

Italiano :

Ogni mercoledì mattina durante l’estate è prevista un’attività per i bambini dai 3 ai 6 anni.

Espanol :

Todos los miércoles por la mañana durante el verano, se programa una actividad para niños de 3 a 6 años.

