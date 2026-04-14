Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad Ti an Holl Pouldergat

Pouldergat

Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad

Ti an Holl Foennec Veur Pouldergat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:00:00

fin : 2026-08-05 23:30:00

Date(s) :

2026-08-05

Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad .

Ti an Holl Foennec Veur Pouldergat 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 83 40 11

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English : Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad

L’événement Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad Pouldergat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PAYS DE DOUARNENEZ