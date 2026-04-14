Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad Ti an Holl Pouldergat
Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad Ti an Holl Pouldergat mercredi 5 août 2026.
Pouldergat
Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad
Ti an Holl Foennec Veur Pouldergat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:00:00
fin : 2026-08-05 23:30:00
Date(s) :
2026-08-05
Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad .
Ti an Holl Foennec Veur Pouldergat 29100 Finistère Bretagne +33 6 87 83 40 11
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English : Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad
L’événement Mercredi du bourg, repas et animation assurée par Ar Glaziked Pouldregad Pouldergat a été mis à jour le 2026-04-14 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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