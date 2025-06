Mercredi du Brivet concert, spectacle Pontchâteau 30 juillet 2025 18:30

Loire-Atlantique

Mercredi du Brivet concert, spectacle place Dominique David Pontchâteau Loire-Atlantique

Début : 2025-07-30 18:30:00

fin : 2025-07-30 22:30:00

2025-07-30

Mercredi du Brivet

Mercredi 30 Juillet Place Dominique David

18h30 : Les Amis de l’Irlande Initiation danse celtique

19h10 : Bagadig St Nazaire Déambulation musicale

19h30 : Avel Coët Roz et groupe Diduellan Donez Initiation danse celtique

20h10 : Avel Coët Roz, les amis de l’Irlande et groupe Diduellan Donez Musique et danses irlandaises/bretonnes

20h30 : Bagadig St Nazaire Déambulation musicale

21h00 : Gleanntàn Concert

Buvette et restauration sur place

Gratuit .

place Dominique David

Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

