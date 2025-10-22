Mercredi du conte Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer
Mercredi du conte
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados
Début : 2025-10-22 16:00:00
fin : 2025-10-22 17:00:00
2025-10-22 2025-11-26
Lectures d’histoires suivies d’un atelier de travail manuel et d’un goûter offert aux enfants !
Dès 4 ans. Inscription obligatoire. .
Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27
English : Mercredi du conte
Story readings followed by a craft workshop and a snack for the children!
German : Mercredi du conte
Vorlesen von Geschichten, gefolgt von einem Handarbeitsworkshop und einem kostenlosen Snack für die Kinder!
Italiano :
Letture di storie seguite da un laboratorio artigianale e da una merenda per i bambini!
Espanol :
Lectura de cuentos seguida de un taller de manualidades y una merienda para los niños
