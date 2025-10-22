Mercredi du conte Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Mercredi du conte Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer mercredi 22 octobre 2025.

Mercredi du conte

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22 17:00:00

Date(s) :

2025-10-22 2025-11-26

Lectures d’histoires suivies d’un atelier de travail manuel et d’un goûter offert aux enfants !

Lectures d’histoires suivies d’un atelier de travail manuel et d’un goûter offert aux enfants !

Dès 4 ans. Inscription obligatoire. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Mercredi du conte

Story readings followed by a craft workshop and a snack for the children!

German : Mercredi du conte

Vorlesen von Geschichten, gefolgt von einem Handarbeitsworkshop und einem kostenlosen Snack für die Kinder!

Italiano :

Letture di storie seguite da un laboratorio artigianale e da una merenda per i bambini!

Espanol :

Lectura de cuentos seguida de un taller de manualidades y una merienda para los niños

L’événement Mercredi du conte Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Normandie Pays d’Auge