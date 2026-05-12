Juigné-sur-Sarthe

Mercredi du terroir Visite de l’écurie de l’Aumoy

La Galbrunière Juigné-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:00:00

fin : 2026-07-22 16:30:00

Date(s) :

2026-07-22

Visite de l’écurie de l’Aumoy à Epineu-le-Chevreuil

Nathalie et Gaëtan vous accueillent à l’Écurie de l’Aumoy dans un environnement calme. Spécialistes de la reproduction équine, ils proposent des prestations complètes étalonnage, insémination et pensions adaptées (repos, convalescence, poulinières, jeunes chevaux). Diplômés et expérimentés, ils mettent leur savoir-faire et leur exigence au service du bien-être et de la valorisation des équidés. .

La Galbrunière Juigné-sur-Sarthe 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to the Aumoy stable in Epineu-le-Chevreuil

L’événement Mercredi du terroir Visite de l’écurie de l’Aumoy Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe