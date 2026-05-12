Mercredi du terroir Visite de l’écurie de l’Aumoy Juigné-sur-Sarthe
Mercredi du terroir Visite de l’écurie de l’Aumoy Juigné-sur-Sarthe mercredi 22 juillet 2026.
Juigné-sur-Sarthe
Mercredi du terroir Visite de l’écurie de l’Aumoy
La Galbrunière Juigné-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:00:00
fin : 2026-07-22 16:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Visite de l’écurie de l’Aumoy à Epineu-le-Chevreuil
Nathalie et Gaëtan vous accueillent à l’Écurie de l’Aumoy dans un environnement calme. Spécialistes de la reproduction équine, ils proposent des prestations complètes étalonnage, insémination et pensions adaptées (repos, convalescence, poulinières, jeunes chevaux). Diplômés et expérimentés, ils mettent leur savoir-faire et leur exigence au service du bien-être et de la valorisation des équidés. .
La Galbrunière Juigné-sur-Sarthe 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Visit to the Aumoy stable in Epineu-le-Chevreuil
L’événement Mercredi du terroir Visite de l’écurie de l’Aumoy Juigné-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe