Saint-Christophe-en-Champagne

Mercredi du terroir Visite d’un élevage de poulets de Loué et de vaches parthenaises

Les Sablons Saint-Christophe-en-Champagne Sarthe

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 15:00:00

fin : 2026-07-29 16:30:00

Date(s) :

2026-07-29

Visite d’un élevage de poulets de Loué et de vaches parthenaises à Saint-Christophe-en-Champagne

Vincent et Magali sont animés par une véritable passion pour l’élevage. Leur troupeau est composé principalement de vaches Parthenaises et Rouges des Prés, mais aussi de quelques individus d’autres races. Ils élèvent également des poules pondeuses de Loué et cultivent des céréales. .

Les Sablons Saint-Christophe-en-Champagne 72540 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr

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English :

Visit to a Loué chicken and Parthenais cow farm at Saint-Christophe-en-Champagne

L’événement Mercredi du terroir Visite d’un élevage de poulets de Loué et de vaches parthenaises Saint-Christophe-en-Champagne a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe