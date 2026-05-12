Mercredi du terroir Visite d’un élevage de vaches Salers et de poulets de Loué Auvers-le-Hamon
Mercredi du terroir Visite d’un élevage de vaches Salers et de poulets de Loué Auvers-le-Hamon mercredi 26 août 2026.
Auvers-le-Hamon
Mercredi du terroir Visite d’un élevage de vaches Salers et de poulets de Loué
La Pillerie Auvers-le-Hamon Sarthe
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 15:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Visite d’un élevage de vaches Salers et de poulets de Loué à Auvers-le-Hamon
Sébastien vous montrera son troupeau de vaches de race Salers qui se promènent dans ses prairies naturelles, il élève également des volailles. .
La Pillerie Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 95 00 60 info@valleedelasarthe.fr
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English :
Visit to a Salers cow and Loué chicken farm in Auvers-le-Hamon
L’événement Mercredi du terroir Visite d’un élevage de vaches Salers et de poulets de Loué Auvers-le-Hamon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Vallée de la Sarthe