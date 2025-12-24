Mercredi en famille Activité de tressage, Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Activité de tressage

2026-01-28

Activité de tressage dans la fabrication d’éponges Tawashi avec Emmanuelle. Un incontournable bien pratique !

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

English : Mercredi en famille Activité de tressage

Tawashi sponge braiding activity with Emmanuelle. A practical must-have!

