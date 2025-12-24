Mercredi en famille Atelier animaux des mers, Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Atelier animaux des mers

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

animaux des mers en bouteilles recyclées avec Féodor. Découvrez comment recycler des bouteilles en oeuvres d’arts décoratives !

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Mercredi en famille Atelier animaux des mers

find out how to make sea animals out of recycled bottles with Féodor. Discover how to recycle bottles into decorative works of art!

