Mercredi en famille atelier petit train de noël ! Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 5 novembre 2025.
Mercredi en famille atelier petit train de noël !
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05
En réutilisant des cageots de bois nous vous proposons de les valoriser en créant des petits trains en prévision pour la fête de Noël !
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
English : Mercredi en famille atelier petit train de noël !
We’re reusing wooden crates to create little trains for the Christmas party!
German : Mercredi en famille atelier petit train de noël !
Durch die Wiederverwendung von Holzkisten schlagen wir Ihnen vor, diese aufzuwerten und kleine Züge zu kreieren, die für das Weihnachtsfest vorgesehen sind!
Italiano :
Riutilizzando le cassette di legno, vi diamo la possibilità di farne buon uso creando dei trenini per la vostra festa di Natale!
Espanol : Mercredi en famille atelier petit train de noël !
Al reutilizar cajas de madera, te damos la oportunidad de darles un buen uso creando trenecitos para tu fiesta de Navidad
