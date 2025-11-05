Mercredi en famille atelier petit train de noël ! Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

En réutilisant des cageots de bois nous vous proposons de les valoriser en créant des petits trains en prévision pour la fête de Noël !

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Mercredi en famille atelier petit train de noël !

We’re reusing wooden crates to create little trains for the Christmas party!

German : Mercredi en famille atelier petit train de noël !

Durch die Wiederverwendung von Holzkisten schlagen wir Ihnen vor, diese aufzuwerten und kleine Züge zu kreieren, die für das Weihnachtsfest vorgesehen sind!

Italiano :

Riutilizzando le cassette di legno, vi diamo la possibilità di farne buon uso creando dei trenini per la vostra festa di Natale!

Espanol : Mercredi en famille atelier petit train de noël !

Al reutilizar cajas de madera, te damos la oportunidad de darles un buen uso creando trenecitos para tu fiesta de Navidad

