Mercredi en famille carillon Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille carillon

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Création de carillons et de mobiles à vent, en papier ou bambou en fonction des âges et des niveaux.

L’idée sera de créer de beaux objets décoratifs mouvant au gré du vent !

Création de carillons et de mobiles à vent, en papier ou bambou en fonction des âges et des niveaux.

L’idée sera de créer de beaux objets décoratifs mouvant au gré du vent ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille carillon

Creation of wind chimes and wind mobiles, in paper or bamboo, according to age and level.

The idea is to create beautiful decorative objects that move with the wind!

L’événement Mercredi en famille carillon Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-24 par Isle-Auvézère