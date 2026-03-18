Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 1 avril 2026.
Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
3 activités proposées
– Initiation au jardinage
– Atelier création de poissons d’avril
– Club CPN !
3 activités proposées
– Initiation au jardinage des ateliers pratiques de rempotage et de bouturage pour parfaire vos connaissances et vous aider à lancer votre propre jardin ! Découvrez les nouvelles zones de culture de l’écocentre dans le but de vous proposer toute une vision et réflexion autour du jardin en permaculture !
– Atelier création de poissons d’avril faisons un stock pour que chacun.e en ait un dans le dos !
– Club CPN ! activités de découverte de la nature par un animateur diplômé pour (Connaître et Protéger la Nature) approche ludique, technique et scientifique. Profitons du retour du soleil pour sortir un coup ! .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN
3 activities on offer:
– Introduction to gardening
– April fish workshop
– CPN Club!
L’événement Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère