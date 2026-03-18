Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01

fin : 2026-04-01

Date(s) :

2026-04-01

3 activités proposées

– Initiation au jardinage

– Atelier création de poissons d’avril

– Club CPN !

3 activités proposées

– Initiation au jardinage des ateliers pratiques de rempotage et de bouturage pour parfaire vos connaissances et vous aider à lancer votre propre jardin ! Découvrez les nouvelles zones de culture de l’écocentre dans le but de vous proposer toute une vision et réflexion autour du jardin en permaculture !

– Atelier création de poissons d’avril faisons un stock pour que chacun.e en ait un dans le dos !

– Club CPN ! activités de découverte de la nature par un animateur diplômé pour (Connaître et Protéger la Nature) approche ludique, technique et scientifique. Profitons du retour du soleil pour sortir un coup ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN

3 activities on offer:

– Introduction to gardening

– April fish workshop

– CPN Club!

L’événement Mercredi en famille jardinage, poissons d’avril ou club CPN Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère