Mercredi en famille ! Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-19 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public, Senior, Personne en situation de handicap, Jeune Public, Etudiant, En famille, Adulte

Rendez-vous au Ripaillon, lieu de convivial à Pirmil, mercredi 19/11 de 15h à 18h pour refaire le monde avec la BricoLowtech !Au programme : préparation du gouter, jeux de société, couture et petit bricolage pour continuer à aménager ce lieu d’acceuil.Gratuit et ouvert à toutes et à tousPS : on recherche des béénvoles pour la couture

Le Ripaillon Nantes 44200