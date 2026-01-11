Mercredi en famille Le Ripaillon Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

Venez passer un mercredi en famille au ripaillon, lieu de vie convivial, participatif et solidaire à Pirmil ! Au programme :- couture pour améanger le petit salon ou réparer nos vêtements- prépartaion du goûier avec les enfants- jeux de société Bienvenue à toutes et à tous, c’est gratuit !

Le Ripaillon Nantes 44200



