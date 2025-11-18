Mercredi en famille ! Le Ripaillon Nantes
Mercredi en famille ! Le Ripaillon Nantes mercredi 10 décembre 2025.
Mercredi en famille ! Mercredi 10 décembre, 15h00 Le Ripaillon Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T18:00:00
Fin : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T18:00:00
Rendez-vous au Ripaillon, lieu de convivial à Pirmil, mercredi 10/12 de 15h à 18h pour refaire le monde avec la BricoLowtech !
Au programme : préparation du gouter, jeux de société, couture et petit bricolage pour continuer à aménager ce lieu d’acceuil.
Gratuit et ouvert à toutes et à tous
PS : on recherche des béénvoles pour la couture
Le Ripaillon 31 Rue Esnoul des Châtelets, 44200 Nantes Nantes 44200 Nantes Sud Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@bricolowtech.fr »}]
Gouter, couture, jeux…au Ripaillon gouter couture aménagement jeux