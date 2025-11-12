Mercredi en famille Nature & céramique Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille Nature & céramique

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

2025-11-12

10H à 12H: Le club CPN (Connaître et Protéger la Nature)

14H à 16H Atelier de poterie avec la céramiste Paty H

10H à 12H: Le club CPN (Connaître et Protéger la Nature) propose des activités de découverte de la nature par un animateur diplômé, dans une approche ludique, technique et scientifique. Tout cela dans le cadre verdoyant et vivant que proposent les alentours de l’écocentre.

14H à 16H Atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le modelage et le travail à la plaque ou au colombin. Autant de façons d’explorer votre créativité et de vous ressourcer !

23 euros le cours de 2H (le prix comprend l’argile, les oxydes et les cuissons)

Inscriptions libres au 06 66 98 66 08 .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Mercredi en famille Nature & céramique

10am to 12pm: CPN club (Connaître et Protéger la Nature)

2pm to 4pm: Pottery workshop with ceramist Paty H

German : Mercredi en famille Nature & céramique

10.00 bis 12.00 Uhr: Der CPN-Club (Connaître et Protéger la Nature Die Natur kennen und schützen)

14H-16H: Töpferworkshop mit der Keramikerin Paty H

Italiano :

dalle 10.00 alle 12.00: Il club CPN (Conoscenza e Protezione della Natura)

dalle 14.00 alle 16.00: Laboratorio di ceramica con la ceramista Paty H

Espanol : Mercredi en famille Nature & céramique

de 10.00 a 12.00 h: Club CPN (Conocimiento y Protección de la Naturaleza)

de 14:00 a 16:00: Taller de alfarería con la ceramista Paty H

