Mercredi en famille origami ou maquettes Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille origami ou maquettes Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 8 avril 2026.
Mercredi en famille origami ou maquettes
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
2 activités proposées
– Atelier Origami venez apprendre toutes sortes de pliages pour impressionner vos proches et décorer votre intérieur !
– Atelier création de maquettes venez apprendre à créer des maquettes de bâtiments tout en participant au montage d’un mini-village !
2 activités proposées
– Atelier Origami venez apprendre toutes sortes de pliages pour impressionner vos proches et décorer votre intérieur !
– Atelier création de maquettes venez apprendre à créer des maquettes de bâtiments tout en participant au montage d’un mini-village ! .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
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English : Mercredi en famille origami ou maquettes
2 activities on offer:
– Origami workshop: come and learn all kinds of folding techniques to impress your friends and family and decorate your home!
– Model-making workshop: come and learn how to make models of buildings, while helping to build a mini-village!
L’événement Mercredi en famille origami ou maquettes Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère