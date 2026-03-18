Mercredi en famille papier mâché (atelier 1) Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille papier mâché (atelier 1)

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Première séance ! Venez apprendre à travailler cette matière facile à créer chez soi pour faire venir au monde tout ce que votre imagination peut créer !

Première séance ! Venez apprendre à travailler cette matière facile à créer chez soi pour faire venir au monde tout ce que votre imagination peut créer ! .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

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English : Mercredi en famille papier mâché (atelier 1)

First session! Come and learn how to work with this easy-to-create material at home to bring into the world whatever your imagination can create!

L’événement Mercredi en famille papier mâché (atelier 1) Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2026-03-13 par Isle-Auvézère