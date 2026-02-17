Mercredi en famille Portevent Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-25 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Jeune Public, En famille – Age maximum : 16

Pendant les vacances scolaires, Portevent vous accueille tous les mercredis, dès 16h, pour un temps convivial en famille. Au programme, grands jeux en bois, coloriages, livres de contes et jeux à disposition. Et bien sûr, des petites gourmandises pour ravir les dents sucrées.Profitez également de votre venue pour participer à notre jeu de piste et nous aider à retrouver les horloges volées par le diablotin de Portevent.

Portevent Nantes 44000



