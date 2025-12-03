Mercredi en famille Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

10H à 12H nous vous proposons un atelier de dessin avec les mains ! Alors oui on dessine toujours avec les mains mais pas besoin de crayons pour cette fois ci !

– De 14H à 16H on continue l’atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le model

10H à 12H nous vous proposons un atelier de dessin avec les mains ! Alors oui on dessine toujours avec les mains mais pas besoin de crayons pour cette fois ci !

– De 14H à 16H on continue l’atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Elle vous emmènera faire le tour de la terre, découvrir le modelage et le travail à la plaque ou au colombin. Autant de façons d’explorer votre créativité et de vous ressourcer !

23 euros le cours de 2H (le prix comprend l’argile, les oxydes et les cuissons).

Pour adultes de tous âges et surtout tous niveaux !

Inscriptions libres (6 personnes maximum au 06 66 98 66 08). .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Mercredi en famille

from 10am to 12pm, we’re offering a hands-on drawing workshop! Yes, we always draw with our hands, but no pencils this time!

– From 2 to 4 p.m. we’ll continue our pottery workshop with ceramist Paty H. She’ll take you on a tour of the clay and show you how to create a model

German : Mercredi en famille

10:00 bis 12:00 Uhr bieten wir Ihnen einen Workshop zum Zeichnen mit den Händen an! Wir zeichnen immer mit den Händen, aber diesmal brauchen wir keine Bleistifte!

– Von 14.00 bis 16.00 Uhr geht es weiter mit einem Töpferworkshop mit der Keramikerin Paty H. Sie nimmt Sie mit auf einen Rundgang durch den Ton, zeigt Ihnen, wie man ein Modell herstellt und wie man es in die Hand nimmt

Italiano :

dalle 10.00 alle 12.00 proponiamo un laboratorio di disegno con le mani! Sì, disegniamo sempre con le mani, ma questa volta non avremo bisogno di matite!

– Dalle 14.00 alle 16.00 continueremo il nostro laboratorio di ceramica con la ceramista Paty H. Vi accompagnerà in un tour dell’argilla e vi mostrerà come realizzare un modello di argilla

Espanol : Mercredi en famille

de 10.00 a 12.00 horas, te proponemos un taller práctico de dibujo Sí, siempre dibujamos con las manos, pero esta vez no necesitaremos lápices

– De 14:00 a 16:00, continuaremos nuestro taller de alfarería con la ceramista Paty H. Te llevará a conocer la arcilla y te enseñará a hacer un modelo de la misma

L’événement Mercredi en famille Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-11-19 par Isle-Auvézère