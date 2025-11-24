Mercredi en famille Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie
Mercredi en famille Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie mercredi 17 décembre 2025.
Mercredi en famille
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
10H à 12H nous vous proposons un activité de tissage sur marrons ! Cela permettra aux jeunes et moins jeunes d’apprendre les bases du tissage tout en préparant les marrons à l’hiver périgourdin !
14H à 16H c’est la deuxième session de ce mois de décembre l’atelier de poterie avec la céramiste Paty
10H à 12H nous vous proposons un activité de tissage sur marrons ! Cela permettra aux jeunes et moins jeunes d’apprendre les bases du tissage tout en préparant les marrons à l’hiver périgourdin !
14H à 16H c’est la deuxième session de ce mois de décembre l’atelier de poterie avec la céramiste Paty H.
23 euros le cours de 2H (le prix comprend l’argile, les oxydes et les cuissons).
Pour adultes de tous âges et surtout tous niveaux !
Inscriptions libres (6 personnes maximum au 06 66 98 66 08). .
Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org
English : Mercredi en famille
10H to 12H we offer a chestnut weaving activity! This will enable young and old alike to learn the basics of weaving while preparing chestnuts for the Perigordian winter!
2pm to 4pm for the second session of the month, the pottery workshop with ceramist Paty
German : Mercredi en famille
10.00 bis 12.00 Uhr bieten wir Ihnen eine Aktivität zum Weben von Kastanien an! So können Jung und Alt die Grundlagen des Webens erlernen und gleichzeitig die Kastanien auf den Winter im Perigord vorbereiten!
14:00 bis 16:00 Uhr: Der zweite Töpferworkshop im Dezember mit der Keramikerin Paty
Italiano :
dalle 10.00 alle 12.00, proponiamo un’attività di intreccio delle castagne! I grandi e i piccini potranno imparare le basi dell’intreccio e preparare le castagne per l’inverno perigordiano!
dalle 14 alle 16: seconda sessione del laboratorio di ceramica di dicembre con la ceramista Paty
Espanol : Mercredi en famille
De 10.00 a 12.00, ofrecemos una actividad para tejer castañas Pequeños y mayores aprenderán a tejer mientras preparan las castañas para el invierno perigordiano
de 14:00 a 16:00: segunda sesión del taller de alfarería de diciembre con la ceramista Paty
L’événement Mercredi en famille Saint-Pierre-de-Frugie a été mis à jour le 2025-11-22 par Isle-Auvézère