Mercredi en famille, Lieu-dit Froidefon Saint-Pierre-de-Frugie

Mercredi en famille

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie Dordogne

– De 10H à 12H, nous vous proposons l’activité Maquettes (pour les plus grands, avec Claude) et atelier perles’ personnages (pour les plus petits, avec Emilie) ! L’atelier maquettes vous fera découvrir comment construire de belles maquettes sous l’oeil avisé d’un spécialiste architecte, l’atelier perle lui vous apprendra à créer des objets de toutes sortes !

– De 14H à 16H,c’est la deuxième session de ce mois de décembre l’atelier de poterie avec la céramiste Paty H. Découvrez le modelage et le travail à la plaque ou au colombin. Autant de façons d’explorer votre créativité et de vous ressourcer !

23 euros le cours de 2H (le prix comprend l’argile, les oxydes et les cuissons).

Pour adultes de tous âges et surtout tous niveaux !

Inscriptions libres (6 personnes maximum au 06 66 98 66 08). .

Lieu-dit Froidefon Ecocentre Saint-Pierre-de-Frugie 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 91 36 40 contact@ecocentre.org

English : Mercredi en famille

10am to 12pm The model workshop will show you how to build beautiful models under the watchful eye of a specialist architect, while the pearl workshop will show you how to make your own pearls

– From 2pm to 4pm, we continue our pottery workshop with ceramist Paty H. She’ll take you on a tour of the clay, introducing you to the model of a potter’s wheel

