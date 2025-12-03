Mercredi en familles Saint-Rémy

Mercredi en familles

10 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados

Début : 2025-12-03 14:00:00

fin : 2025-12-03 16:30:00

2025-12-03

Carte de vœux et emballages 0 déchets, ( 15 places sur inscription ) 10h-12h

Couronnes de l’Avent (tout âge, 15 places sur inscription ) 14h-16h30

10 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie

English :

Greeting card and 0-waste packaging, ( 15 places upon registration ) 10h-12h

Advent wreaths (all ages, 15 places with registration) 14h-16h30

German : Mercredi en familles

Wunschkarte und 0-Müll-Verpackungen, ( 15 Plätze nach Anmeldung ) 10h-12h

Adventskränze (alle Altersgruppen, 15 Plätze nach Anmeldung ) 14h-16h30

Italiano :

Biglietti d’auguri e imballaggi a rifiuti zero (15 posti, iscrizione obbligatoria) 10.00-12.00

Corone d’Avvento (tutte le età, 15 posti su iscrizione) 14.00-16.30

Espanol :

Tarjetas de felicitación y envases 0 residuos (15 plazas, previa inscripción) 10.00-12.00 horas

Coronas de Adviento (todas las edades, 15 plazas previa inscripción) 14.00-16.30 h

