Mercredi en familles Saint-Rémy
Mercredi en familles
10 Place de la Mairie Saint-Rémy Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03 14:00:00
fin : 2025-12-03 16:30:00
Date(s) :
2025-12-03
Carte de vœux et emballages 0 déchets, ( 15 places sur inscription ) 10h-12h
Couronnes de l’Avent (tout âge, 15 places sur inscription ) 14h-16h30
10 Place de la Mairie Saint-Rémy 14570 Calvados Normandie
English :
Greeting card and 0-waste packaging, ( 15 places upon registration ) 10h-12h
Advent wreaths (all ages, 15 places with registration) 14h-16h30
Wunschkarte und 0-Müll-Verpackungen, ( 15 Plätze nach Anmeldung ) 10h-12h
Adventskränze (alle Altersgruppen, 15 Plätze nach Anmeldung ) 14h-16h30
Italiano :
Biglietti d’auguri e imballaggi a rifiuti zero (15 posti, iscrizione obbligatoria) 10.00-12.00
Corone d’Avvento (tutte le età, 15 posti su iscrizione) 14.00-16.30
Espanol :
Tarjetas de felicitación y envases 0 residuos (15 plazas, previa inscripción) 10.00-12.00 horas
Coronas de Adviento (todas las edades, 15 plazas previa inscripción) 14.00-16.30 h
