Mercredi et jeudi c’est imprimerie Souil Saint-Pierre-le-Vieux

Saint-Pierre-le-Vieux Vendée

Début : 2025-07-17 10:00:00

fin : 2025-07-17 12:00:00

2025-07-17

Les ateliers d’initiation à la linogravure dans 8 communes du territoire, les mercredis et jeudis

Venez-vous initier à la linogravure, en compagnie de Charlotte Piednoir de l’Atelier Barbe à Papier, en plein air, dans huit lieux insolites du territoire !

L’occasion de dessiner, tailler, encrer et tourner la manivelle et repartir avec sa gravure fraichement imprimée !

Mercredi 9 juillet, aire de la pompe, St-Hilaire-des-Loges

Jeudi 10 juillet, embarcadère, St-Sigismond

Mercredi 16 juillet, la Pêcherie, Damvix

Jeudi 17 juillet, aire de Souil, St-Pierre-le-Vieux

Mercredi 23 juillet, cour de l’école, Puy-de-Serre

Jeudi 24 juillet, aire Robert Robin, Liez

Mercredi 30 juillet, la Pêcherie, Le Mazeau

Jeudi 31 juillet, halle du port, Maillé

Tout public à partir de 8 ans Durée 2h Gratuit

Sur réservation au 06 16 35 91 17 Limité à 10 personnes par séance .

Souil Aire de loisirs Saint-Pierre-le-Vieux 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 16 35 91 17 culture@cc-vsa.com

English :

Introductory linocut workshops in 8 local communities, on Wednesdays and Thursdays

German :

Workshops zur Einführung in den Linolschnitt in 8 Gemeinden des Gebiets, mittwochs und donnerstags

Italiano :

Laboratori introduttivi di linoleografia in 8 comunità locali il mercoledì e il giovedì

Espanol :

Talleres de iniciación al linograbado en 8 comunidades locales los miércoles y jueves

