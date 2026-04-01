Mercredi fou à la piscine ! Saumur
Mercredi fou à la piscine ! Saumur mercredi 15 avril 2026.
Mercredi fou à la piscine !
Saumur Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
Date(s) :
2026-04-15
Un après-midi festif et dynamique avec plusieurs animations aquatiques !
Au programme un parcours ludique à franchir dans l’eau, une slackline aquatique pour tester son équilibre au-dessus du bassin, ainsi que des concours de sauts pour petits et grands.
Ambiance conviviale garantie.
PRECISIONS HORAIRES
Mercredi 15 avril 2026 de 15h à 17h. .
Saumur 49408 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 45 55
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English :
A festive and dynamic afternoon of aquatic entertainment!
L’événement Mercredi fou à la piscine ! Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME