Mercredi fou à la piscine !

Saumur Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Un après-midi festif et dynamique avec plusieurs animations aquatiques !

Au programme un parcours ludique à franchir dans l’eau, une slackline aquatique pour tester son équilibre au-dessus du bassin, ainsi que des concours de sauts pour petits et grands.

Ambiance conviviale garantie.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 15 avril 2026 de 15h à 17h. .

Saumur 49408 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 45 55

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English :

A festive and dynamic afternoon of aquatic entertainment!

L’événement Mercredi fou à la piscine ! Saumur a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME