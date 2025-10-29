Mercredi Infra spécial Halloween atelier maquillage Troyes

Mercredi Infra spécial Halloween atelier maquillage

Passages centre d’art contemporain Troyes Aube

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 16:00:00

2025-10-29

Accompagné.e par l’équipe de Passages, laissez cours à votre imagination entre strass, paillettes et transformations spectaculaires. Créatures fantastiques ou personnages scintillants… chacun.e pourra repartir métamorphosé.e.

Un moment festif et artistique à vivre en famille ou entre ami.e.s, dans l’ambiance de l’exposition en cours.



Sur inscription .

Passages centre d’art contemporain Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

L’événement Mercredi Infra spécial Halloween atelier maquillage Troyes a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme Troyes la Champagne