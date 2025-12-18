MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien
MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien mercredi 14 janvier 2026.
MERCREDI, JE CRÉE !
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-14 10:00:00
fin : 2026-01-14 11:30:00
Date(s) :
2026-01-14
Mercredi 14 janvier 2026 de 10h à 11h30 > Transformer la réalité ! animé par l’artiste Ptahart.
Public enfants à partir de 6 ans
Et si tu pouvais transformer le monde à ta façon ?
À partir d’une œuvre de Ptahart — une photo peinte avant la peintu…
.
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wednesday, January 14, 2026 from 10 am to 11:30 am > Transforming reality! animated by artist Ptahart.
Public: children aged 6 and over
What if you could transform the world in your own way?
Based on one of Ptahart?s works a photo painted before the…
L’événement MERCREDI, JE CRÉE ! Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-18 par CDT66