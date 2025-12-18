MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien
MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien mercredi 4 février 2026.
MERCREDI, JE CRÉE !
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 10:00:00
fin : 2026-02-04 11:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Mercredi 4 février 2026 de 10h à 11h30 > New York et la perspective pop ! Animé par l’artiste Alain CORTAT, pour les enfants à partir de 6 ans.
Cap sur New York !
Dans cet atelier, les enfants découvriront les bases de la perspective tout en s’amus…
.
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Wednesday, February 4, 2026 from 10 am to 11:30 am > New York and the pop perspective! Led by artist Alain CORTAT, for children aged 6 and up.
Set course for New York!
In this workshop, children will discover the basics of perspective while having fun!
L’événement MERCREDI, JE CRÉE ! Saint-Cyprien a été mis à jour le 2025-12-18 par CDT66