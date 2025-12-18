MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien

MERCREDI, JE CRÉE !

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-04 10:00:00

fin : 2026-02-04 11:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Mercredi 4 février 2026 de 10h à 11h30 > New York et la perspective pop ! Animé par l’artiste Alain CORTAT, pour les enfants à partir de 6 ans.

Cap sur New York !

Dans cet atelier, les enfants découvriront les bases de la perspective tout en s’amus…

English :

Wednesday, February 4, 2026 from 10 am to 11:30 am > New York and the pop perspective! Led by artist Alain CORTAT, for children aged 6 and up.

Set course for New York!

In this workshop, children will discover the basics of perspective while having fun!

