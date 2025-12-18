MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien

MERCREDI, JE CRÉE !

Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-11 10:00:00

fin : 2026-03-11 12:00:00

Date(s) :

2026-03-11

Mercredi 11 mars 2026 de 10h à 12h > Animé par l’artiste PROOZ, pour les enfants à partir de 8 ans.

Bienvenue dans l’univers du street art !

À travers cet atelier original, l’artiste PROOZ invite les participants à transformer un objet du quotidien…

.

English :

Wednesday, March 11, 2026, 10am-12pm > Led by artist PROOZ, for children aged 8 and over.

Welcome to the world of street art!

In this original workshop, artist PROOZ invites participants to transform an everyday object…

