MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien

Début : 2026-03-11 10:00:00
fin : 2026-03-11 12:00:00
2026-03-11
Mercredi 11 mars 2026 de 10h à 12h > Animé par l’artiste PROOZ, pour les enfants à partir de 8 ans.
Bienvenue dans l’univers du street art !
À travers cet atelier original, l’artiste PROOZ invite les participants à transformer un objet du quotidien…
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Wednesday, March 11, 2026, 10am-12pm > Led by artist PROOZ, for children aged 8 and over.
Welcome to the world of street art!
In this original workshop, artist PROOZ invites participants to transform an everyday object…
