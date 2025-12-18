MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien
MERCREDI, JE CRÉE ! Rue Emile Zola Saint-Cyprien mercredi 1 avril 2026.
MERCREDI, JE CRÉE !
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-01 10:00:00
fin : 2026-04-01 11:30:00
Mercredi 1er avril 2026 de 10h à 11h30 > Animé par l’artiste NIKO INKO, pour les enfants à partir de 6 ans.
Et si ton portrait décidait de te jouer un tour ?
À l’occasion du 1er avril, les enfants apprendront à dessiner un visage à partir d’un quadri…
Rue Emile Zola Les Collections de Saint-Cyprien Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Wednesday April 1, 2026 from 10am to 11:30am > Led by artist NIKO INKO, for children aged 6 and over.
What if your portrait decided to play a trick on you?
On the occasion of April 1st, children will learn how to draw a face from a quadri…
