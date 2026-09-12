AGENDA · Dieulefit
Mercredi jeux Gymnase du Juncher Dieulefit
mercredi 16 septembre 2026 · Gymnase du Juncher · Dieulefit
Informations pratiques
Dieulefit
Mercredi jeux
Gymnase du Juncher 2 vieille route Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00
Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23
Permanence jeux et jouets pour toutes et tous.
.
Gymnase du Juncher 2 vieille route Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com
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English :
Games and toys for all.
L’événement Mercredi jeux Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux
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