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Mercredi jeux Gymnase du Juncher Dieulefit

mercredi 16 septembre 2026 · Gymnase du Juncher · Dieulefit

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Gymnase du Juncher
Adresse
2 vieille route
Ville
26220 Dieulefit
Département
Drôme
Tarif

Dieulefit

Mercredi jeux

Gymnase du Juncher 2 vieille route Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-16 17:30:00

Date(s) :
2026-09-16 2026-09-23

Permanence jeux et jouets pour toutes et tous.
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Gymnase du Juncher 2 vieille route Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49  toursdejeux.ludotheque@gmail.com

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English :

Games and toys for all.

L’événement Mercredi jeux Dieulefit a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux

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