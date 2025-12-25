Mercredi Jeux Vidéo, Médiathèque de la Canopée Paris

La médiathèque sort ses jeux vidéo ! Venez deux mercredi après-midi par mois vous défier à la console, entre amis ou en famille. Entrée libre et gratuite.

La médiathèque sort ses jeux vidéo ! Venez vous défiez entre amis ou en famille sur PS4 ou Switch, avec les manettes ou en réalité virtuelle.

Le mercredi 17 juin 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 03 juin 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 20 mai 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 06 mai 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 15 avril 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 25 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 11 mars 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 18 février 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 04 février 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 21 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

Le mercredi 07 janvier 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-07T17:00:00+01:00

fin : 2026-06-17T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-01-07T16:00:00+02:00_2026-01-07T17:30:00+02:00;2026-01-21T16:00:00+02:00_2026-01-21T17:30:00+02:00;2026-02-04T16:00:00+02:00_2026-02-04T17:30:00+02:00;2026-02-18T16:00:00+02:00_2026-02-18T17:30:00+02:00;2026-03-11T16:00:00+02:00_2026-03-11T17:30:00+02:00;2026-03-25T16:00:00+02:00_2026-03-25T17:30:00+02:00;2026-04-15T16:00:00+02:00_2026-04-15T17:30:00+02:00;2026-05-06T16:00:00+02:00_2026-05-06T17:30:00+02:00;2026-05-20T16:00:00+02:00_2026-05-20T17:30:00+02:00;2026-06-03T16:00:00+02:00_2026-06-03T17:30:00+02:00;2026-06-17T16:00:00+02:00_2026-06-17T17:30:00+02:00

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee



