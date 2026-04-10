Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris

Venez jouer à une sélection de jeux vidéo seul ou à plusieurs sur consoles Switch 2, PS5, Xbox Series, retrogaming ou sur PC.

Tous les mercredis de 14h à 16h

A partir de 7 ans pendant 30 minutes

Salle de réalité virtuelle (niveau +2)

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Vous voulez aussi essayer nos casques de réalité virtuelle ? Rendez-vous le samedi de 15h à 17h.

Le mercredi après-midi, venez passer un moment convivial et découvrir de nouveaux jeux sur consoles ou PC !

Du mercredi 15 avril 2026 au mercredi 01 juillet 2026 :

mercredi

de 14h00 à 16h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles



Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T17:00:00+02:00

fin : 2026-07-01T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T16:00:00+02:00;2026-05-13T14:00:00+02:00_2026-05-13T16:00:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T16:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T16:00:00+02:00

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar



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