Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris
Mercredi jeux vidéo Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris mercredi 15 avril 2026.
Venez jouer à une sélection de jeux vidéo seul ou à plusieurs sur consoles Switch 2, PS5, Xbox Series, retrogaming ou sur PC.
Tous les mercredis de 14h à 16h
A partir de 7 ans pendant 30 minutes
Salle de réalité virtuelle (niveau +2)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Vous voulez aussi essayer nos casques de réalité virtuelle ? Rendez-vous le samedi de 15h à 17h.
Le mercredi après-midi, venez passer un moment convivial et découvrir de nouveaux jeux sur consoles ou PC !
Du mercredi 15 avril 2026 au mercredi 01 juillet 2026 :
mercredi
de 14h00 à 16h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-15T17:00:00+02:00
fin : 2026-07-01T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-15T14:00:00+02:00_2026-04-15T16:00:00+02:00;2026-04-22T14:00:00+02:00_2026-04-22T16:00:00+02:00;2026-04-29T14:00:00+02:00_2026-04-29T16:00:00+02:00;2026-05-06T14:00:00+02:00_2026-05-06T16:00:00+02:00;2026-05-13T14:00:00+02:00_2026-05-13T16:00:00+02:00;2026-05-20T14:00:00+02:00_2026-05-20T16:00:00+02:00;2026-05-27T14:00:00+02:00_2026-05-27T16:00:00+02:00;2026-06-03T14:00:00+02:00_2026-06-03T16:00:00+02:00;2026-06-10T14:00:00+02:00_2026-06-10T16:00:00+02:00;2026-06-17T14:00:00+02:00_2026-06-17T16:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T16:00:00+02:00;2026-07-01T14:00:00+02:00_2026-07-01T16:00:00+02:00
Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris
https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar
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