Mercredi Jeux Vidéo Pizza Tour par Tour Tonnerre
Mercredi Jeux Vidéo Pizza Tour par Tour Tonnerre mercredi 10 septembre 2025.
Mercredi Jeux Vidéo Pizza
Tour par Tour 21 Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-10 19:00:00
fin : 2025-09-10
Date(s) :
2025-09-10
TOUR par TOUR lance les Mercredi JEUX VIDEO PIZZA,. Rdv le mercredi 10 Septembre de 19h00 à 00h00
Ceux sont des soirée jeux vidéo combat et famille !
Inscription avant le 09 Septembre 2025 sur Facebook, Discord ou au Bar directement. .
Tour par Tour 21 Rue de l’Hôtel de Ville Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 9 73 86 63 19
English : Mercredi Jeux Vidéo Pizza
German : Mercredi Jeux Vidéo Pizza
Italiano :
Espanol :
L’événement Mercredi Jeux Vidéo Pizza Tonnerre a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois