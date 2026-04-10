Mercredi lavoir, balade contée Rue Cawsand Kingsand Porspoder
Mercredi lavoir, balade contée Rue Cawsand Kingsand Porspoder mercredi 15 juillet 2026.
Porspoder
Mercredi lavoir, balade contée
Rue Cawsand Kingsand Lavoir de la plage du bourg Porspoder Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Le long des sentiers côtiers et sur le sable blond, la conteuse Florence Le Dreff vous embarque pour une balade familiale au pays des histoires un moment pour rêver, rire ou frissonner avec des contes et des légendes portés par les vents, ou inspirés par les lieux mais toujours remplis de surprises… Dès 5 ans, tarif libre et conscient. .
Rue Cawsand Kingsand Lavoir de la plage du bourg Porspoder 29840 Finistère Bretagne
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English : Mercredi lavoir, balade contée
L’événement Mercredi lavoir, balade contée Porspoder a été mis à jour le 2026-04-10 par OT IROISE BRETAGNE
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