Début : 2026-02-18 14:30:00
fin : 2026-02-18 17:30:00
2026-02-18 2026-02-25
Plouf ! C’est l’heure de s’amuser à la piscine !
La piscine est ouverte pour un temps de jeu aquatique
Tout public (- 8 ans accompagnés d’un adulte dans l’eau)
Tarif habituel .
Piscine Les Bassins de la Chesnaie 14 Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 84 60 piscine@cc-nozay.fr
English :
Splash! Time for some pool fun!
