MERCREDI LUDIQUE A LA PISCINE

Piscine Les Bassins de la Chesnaie 14 Allée du Sophora Nozay Loire-Atlantique

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 17:30:00

2026-02-18 2026-02-25

Plouf ! C’est l’heure de s’amuser à la piscine !

La piscine est ouverte pour un temps de jeu aquatique

Tout public (- 8 ans accompagnés d’un adulte dans l’eau)

Tarif habituel .

Piscine Les Bassins de la Chesnaie 14 Allée du Sophora Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 87 84 60 piscine@cc-nozay.fr

English :

Splash! Time for some pool fun!

L’événement MERCREDI LUDIQUE A LA PISCINE Nozay a été mis à jour le 2026-01-20 par Pays Erdre Canal Forêt