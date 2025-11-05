Mercredi Ludo Égletons

Mercredi Ludo

Bibliothèque municipale Égletons Corrèze

Tarif : – –

L’objectif de cet atelier est simple partager tous ensemble un moment convivial autour des jeux de société !

Avec la participation du MLAP, de l’Espace Jeune, de la Maison des Ados et de Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine.

Dans le cadre du Réseau d’accompagnement et d’appui aux parents les REAAP rassemblent ceux qui soutiennent les parents dans leur rôle éducatif. Ils organisent des actions d’aide à la parentalité, dans le respect d’une charte garantissant l’éthique, la neutralité, et la reconnaissance de toutes les familles.

Renseignements au 05 55 93 99 92. .

Bibliothèque municipale Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 99 92 bibliotheque@mairie-egletons.fr

English : Mercredi Ludo

Espanol : Mercredi Ludo

