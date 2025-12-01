Mercredi mystère Pôle Jeunesse Saint-Malo
Mercredi mystère Pôle Jeunesse Saint-Malo mercredi 10 décembre 2025.
Mercredi mystère
Pôle Jeunesse Intra-Muros Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 18:00:00
Date(s) :
2025-12-10
Une activité mystère vous attends au Pôle Jeunesse . Vous en découvrirez plus dès votre arrivée !
Place limitées, sur inscription.
De 11 à 17 ans.
Une adhésion de 10€ à l’Espace Jeunes est obligatoire. .
Pôle Jeunesse Intra-Muros Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 20 59
English :
L’événement Mercredi mystère Saint-Malo a été mis à jour le 2025-12-02 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel