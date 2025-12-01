Mercredi mystère Pôle Jeunesse Saint-Malo

Mercredi mystère

Pôle Jeunesse Intra-Muros Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-10 18:00:00

2025-12-10

Une activité mystère vous attends au Pôle Jeunesse . Vous en découvrirez plus dès votre arrivée !

Place limitées, sur inscription.

De 11 à 17 ans.

Une adhésion de 10€ à l’Espace Jeunes est obligatoire. .

Pôle Jeunesse Intra-Muros Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 81 20 59

