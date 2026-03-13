Mercredi Nature À la découverte des amphibiens

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 10:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Un atelier ludique et pédagogique à la découverte de la nature estuarienne.

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille chaque mercredi des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire.

Cette semaine nous irons explorer les mares et les fossés de la réserve, à la découverte des grenouilles, crapauds et tritons.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 6 ans Durée 2h

Prévoir bottes et vêtements de terrain

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

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English : Mercredi Nature À la découverte des amphibiens

L’événement Mercredi Nature À la découverte des amphibiens Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie