Mercredi nature À la découverte des escargots et limaces Saint-Vigor-d’Ymonville

Mercredi nature À la découverte des escargots et limaces Saint-Vigor-d’Ymonville mercredi 22 octobre 2025.

Mercredi nature À la découverte des escargots et limaces

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille pendant les vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire.

Aussitôt qu’il pleut, il est tout heureux… Vous savez de qui on parle et vous avez peut-être même une comptine dans la tête ! Les calimachons en cauchois seront la thématique de ce mercredi nature. Si vous n’êtes pas du matin, ce n’est pas grave, ils n’iront pas plus vite que vous. Étranges animaux que ces mollusques terrestres bien connus de tous depuis notre enfance. Ces pionniers du camping-car sauront captiver les petits et les grands durant cette visite ludique et familiale. Prêt pour une course ? À vos marques, prêt, bavez !

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 5 ans Durée 2h

Prévoir bottes et vêtements de terrain

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

English : Mercredi nature À la découverte des escargots et limaces

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mercredi nature À la découverte des escargots et limaces Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie