Mercredi nature de l’été Rallye Saint-Vigor-d’Ymonville 16 juillet 2025 10:00

Seine-Maritime

Mercredi nature de l’été Rallye Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille pendant les mercredis des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature.

Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire. D’énigmes en énigmes vous découvrirez les richesses du marais du Hode. Avec beaucoup de curiosité et un soupçon de réflexion petits et grands s’amuseront durant ce rallye nature.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 6 ans Durée 2h

Prévoir bottes et vêtements de terrain

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille pendant les mercredis des vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature.

Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire. D’énigmes en énigmes vous découvrirez les richesses du marais du Hode. Avec beaucoup de curiosité et un soupçon de réflexion petits et grands s’amuseront durant ce rallye nature.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 6 ans Durée 2h

Prévoir bottes et vêtements de terrain

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Pont de Normandie

Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

English : Mercredi nature de l’été Rallye

The Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine welcomes you on Wednesdays during the summer vacations, offering you the chance to experience educational and playful moments as a family, and to gently reconnect with nature.

Come and discover the tumultuous, unsuspected life that animates every corner of the nature reserve, in the company of nature guides from the Maison de l’Estuaire. From riddle to riddle, you’ll discover the riches of the Hode marsh. With a lot of curiosity and a hint of reflection, young and old alike will have a great time during this nature rally.

Meeting point: Maison de la Réserve Salle Avocette, Baie de Seine area

From age 6 Duration: 2 hrs

Bring boots and field clothes

Reservations required by e-mail to communication@maisondelestuaire.org or online via the Helloasso platform: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

German :

Das Naturschutzgebiet der Seine-Mündung empfängt Sie an den Ferien-Mittwochs und bietet Ihnen die Möglichkeit, mit der ganzen Familie pädagogische und spielerische Momente zu erleben und sich auf sanfte Weise wieder mit der Natur zu verbinden.

Entdecken Sie mit den Naturführern des Maison de l’Estuaire das turbulente und ungeahnte Leben, das jeden Winkel des Naturschutzgebiets belebt. Von Rätsel zu Rätsel entdecken Sie den Reichtum des Sumpfes von Hode. Mit viel Neugier und einer Prise Nachdenken werden Groß und Klein bei dieser Naturrallye viel Spaß haben.

Treffpunkt: Maison de la Réserve Salle Avocette, auf dem Areal von Baie de Seine

Ab 6 Jahren Dauer: 2 Std

Stiefel und Kleidung für das Gelände mitbringen

Reservierung erforderlich per E-Mail an communication@maisondelestuaire.org oder online über die Plattform Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

Italiano :

La Riserva Naturale dell’Estuario della Senna vi accoglie il mercoledì durante le vacanze, offrendovi la possibilità di trascorrere momenti educativi e divertenti in famiglia e di riconnettervi dolcemente con la natura.

Venite a scoprire la vita tumultuosa e insospettabile che anima ogni angolo della riserva naturale, in compagnia delle guide naturalistiche della Maison de l’Estuaire. Di enigma in enigma, scoprirete le ricchezze della palude di Hode. Con molta curiosità e un po’ di riflessione, grandi e piccini si divertiranno durante questo rally naturalistico.

Appuntamento alla Maison de la Réserve Salle Avocette, nella zona della Baie de Seine

A partire dai 6 anni Durata: 2 ore

Portare stivali e abbigliamento da esterno

Prenotazione obbligatoria via e-mail a communication@maisondelestuaire.org o online tramite la piattaforma Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

Espanol :

La Reserva Natural del Estuario del Sena le da la bienvenida los miércoles durante las vacaciones, ofreciéndole la oportunidad de pasar un rato educativo y divertido en familia, y de reconectar suavemente con la naturaleza.

Venga a descubrir la vida tumultuosa e insospechada que anima cada rincón de la reserva natural, en compañía de los guías de naturaleza de la Maison de l’Estuaire. De enigma en enigma, descubrirá las riquezas de la marisma de Hode. Con mucha curiosidad y un poco de reflexión, grandes y pequeños se lo pasarán en grande durante este rally por la naturaleza.

Cita en la Maison de la Réserve Salle Avocette, en la Baie de Seine

A partir de 6 años Duración: 2 horas

Llevar botas y ropa de montaña

Imprescindible reservar por correo electrónico a communication@maisondelestuaire.org o en línea a través de la plataforma Helloasso: https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire

L’événement Mercredi nature de l’été Rallye Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie