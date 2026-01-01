Mercredi Nature

Mégrit Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-21 10:30:00

fin : 2026-01-21 12:00:00

2026-01-21

Atelier nature à destination des enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un parent.

A travers des activités sensorielles, artistiques, ludiques, mais aussi des contes, de l’exploration… Les petits et leurs accompagnants sont invités à vivre un moment de douceur en pleine nature et découvrir la vie qui l’anime. .

Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 80 37 22

