Mercredi Nature Mégrit
Mercredi Nature Mégrit mercredi 21 janvier 2026.
Mercredi Nature
Mégrit Côtes-d’Armor
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 10:30:00
fin : 2026-01-21 12:00:00
Date(s) :
2026-01-21
Atelier nature à destination des enfants jusqu’à 6 ans accompagnés d’un parent.
A travers des activités sensorielles, artistiques, ludiques, mais aussi des contes, de l’exploration… Les petits et leurs accompagnants sont invités à vivre un moment de douceur en pleine nature et découvrir la vie qui l’anime. .
Mégrit 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 44 80 37 22
