Mercredi nature Même pas peur Saint-Vigor-d’Ymonville

Mercredi nature Même pas peur Saint-Vigor-d’Ymonville mercredi 29 octobre 2025.

Mercredi nature Même pas peur

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 10:00:00

fin : 2025-10-29

Date(s) :

2025-10-29

La Réserve naturelle de l’estuaire de la Seine vous accueille pendant les vacances, pour vous proposer de vivre en famille des moments pédagogiques et ludiques et de vous reconnecter en douceur avec la nature. Venez découvrir la vie tumultueuse et insoupçonnée, qui anime chaque recoin de la réserve naturelle, en compagnie des guides nature de la Maison de l’Estuaire.

Que diriez-vous de fêter Halloween autrement ? Les bonbons et la bonne humeur sont de coutume, mais il s’agit cette fois de troquer mesdames araignées et chauves-souris en plastique contre quelques activités pratiques et ludiques pour mieux apprendre à connaître ces petites bêtes qui peuvent faire tellement peur. Une activité originale pour essayer de maîtriser l’appréhension de les rencontrer et de faire tomber les mythes et les masques.

Rendez-vous à la Maison de la Réserve Salle Avocette, sur l’aire de Baie de Seine

À partir de 5 ans Durée 2h

Prévoir bottes et vêtements de terrain

Réservation obligatoire par mail à communication@maisondelestuaire.org ou en ligne via la plateforme Helloasso https://www.helloasso.com/associations/maison-de-l-estuaire .

Pont de Normandie Saint-Vigor-d’Ymonville 76430 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 24 80 01 communication@maisondelestuaire.org

English : Mercredi nature Même pas peur

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Mercredi nature Même pas peur Saint-Vigor-d’Ymonville a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie