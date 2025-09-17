Mercredi, on joue ! Médiathèque (Espace du Tilleul) – Erdeven
Mercredi, on joue ! Médiathèque (Espace du Tilleul) – Erdeven mercredi 17 septembre 2025.
Mercredi, on joue !
Médiathèque (Espace du Tilleul) – 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan
Début : 2025-09-17 14:30:00
fin : 2025-09-17 16:30:00
Atelier Jeux de Société à la Médiathèque !
Envie de passer un moment convivial en famille ou entre amis ?
Rejoignez-nous pour un après-midi jeux de société à la médiathèque !
Au programme
Jeux pour petits et grands
Découverte de nouveaux jeux
Animations et bonne humeur garanties !
Gratuit et ouvert à tous, débutants comme joueurs passionnés.
Réservez votre place dès maintenant ou venez directement sur place ! .
Médiathèque (Espace du Tilleul) – 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89
