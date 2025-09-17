Mercredi, on joue ! Médiathèque (Espace du Tilleul) – Erdeven

Médiathèque (Espace du Tilleul) – 2 Rue de la Mairie Erdeven Morbihan

Début : 2025-09-17 14:30:00

fin : 2025-09-17 16:30:00

2025-09-17

Atelier Jeux de Société à la Médiathèque !

Envie de passer un moment convivial en famille ou entre amis ?

Rejoignez-nous pour un après-midi jeux de société à la médiathèque !

Au programme

Jeux pour petits et grands

Découverte de nouveaux jeux

Animations et bonne humeur garanties !

Gratuit et ouvert à tous, débutants comme joueurs passionnés.

Réservez votre place dès maintenant ou venez directement sur place ! .

Médiathèque (Espace du Tilleul) – 2 Rue de la Mairie Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 63 89

L’événement Mercredi, on joue ! Erdeven a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon